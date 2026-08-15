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Tomba di Beatrice, un uomo suona l'Ave Maria di Schubert con la sua tromba
Fiori bianchi senza nome nel cimitero di Bordighera
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Malga Zonta, Marchiori: «Pace e dialogo valori dell’Autonomia»

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Ferragosto, a Milano pranzo per oltre 250 senzatetto. Delpini: "Preoccupati da aumento poveri"

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Zuccolini (Sant'Egidio): "Ferragosto di solidarietà è risposta a conflitti, caldo e solitudine"

Zuccolini (Sant'Egidio): \"Ferragosto di solidarietà è risposta a conflitti, caldo e solitudine\"
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Siena conferisce il premio Mangia all'Ad di Mps Luigi Lovaglio

15 agosto 2026
Siena conferisce il premio Mangia all'Ad di Mps Luigi Lovaglio
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15 agosto 2026
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Papa Leone prega per Ucraina, Russia e Colombia durante l'Angelus

15 agosto 2026
Papa Leone prega per Ucraina, Russia e Colombia durante l'Angelus
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Una fuoriuscita di petrolio minaccia la costa meridionale dell'Oman

15 agosto 2026
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Oman, riprese aeree fuoriuscita di petrolio al largo della costa meridionale

15 agosto 2026
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Incendio in Spagna, bruciati 15mila ettari: evacuati oltre mille residenti

15 agosto 2026
Incendio in Spagna, bruciati 15mila ettari: evacuati oltre mille residenti
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Thailandia, famiglia francese salvata dopo 16 ore alla deriva al largo di un'isola

15 agosto 2026
Thailandia, famiglia francese salvata dopo 16 ore alla deriva al largo di un'isola
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Terremoto in Indonesia, i morti sono almeno 20

15 agosto 2026
Terremoto in Indonesia, i morti sono almeno 20
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Germania, livelli dell'acqua in calo nel fiume Reno a causa della siccità

14 agosto 2026
Germania, livelli dell'acqua in calo nel fiume Reno a causa della siccità
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