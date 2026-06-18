Video

Strada del Menador, avviati i lavori di sistemazione. Rech: «Un intervento che aiuta a mantenere le famiglie in quota»

Sono stati consegnati questa mattina i lavori di messa in sicurezza e miglioramento della viabilità della strada provinciale 133 di Monterovere, che collega la Valsugana agli Altipiani Cimbri. “Un intervento che aiuta a mantenere le famiglie in quota e che potrà attirarne di nuove” le parole del sindaco di Folgaria, Michael Rech, che ha puntato l’attenzione sull’importanza del collegamento anche con il Veneto.