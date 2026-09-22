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Simest inaugura l'ufficio di New York con il vice-premier Tajani
All'evento anche il presidente De Pedys, l'ad Corradini D'Arienzo e il n.1 dell'Ice Zoppas
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Firenze, due arresti per la rapina in gioielleria a San Donato

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Si apre WeSec, le nuove risposte della sicurezza allo scenario internazionale

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Trump all'Onu: "Presto gli accordi con l'Iran e fra Russia e Ucraina"

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Stati Uniti e Italia firmano un memorandum d'intesa sui minerali critici

22 settembre 2026
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Con "Scuola in tram", a Milano 1.750 studenti a lezione su un mezzo storico

22 settembre 2026
Con \"Scuola in tram\", a Milano 1.750 studenti a lezione su un mezzo storico
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Magis inaugura un mega-impianto fotovoltaico a Trissino (Vicenza)

22 settembre 2026
Magis inaugura un mega-impianto fotovoltaico a Trissino (Vicenza)
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Scannapieco (Cdp): "In 5 anni finanziati con 5 miliardi 200 Comuni e 8.600 imprese"

22 settembre 2026
Scannapieco (Cdp): \"In 5 anni finanziati con 5 miliardi 200 Comuni e 8.600 imprese\"
Scannapieco (Cdp): \"In 5 anni finanziati con 5 miliardi 200 Comuni e 8.600 imprese\"
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Milano Fashion Week, Peta contesta l'uso della pelle nella moda

22 settembre 2026
Milano Fashion Week, Peta contesta l'uso della pelle nella moda
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Scuola, Proietti: "No assoluto a classi ghetto per stranieri e disabili"

22 settembre 2026
Scuola, Proietti: \"No assoluto a classi ghetto per stranieri e disabili\"
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Giuli: "Bene la diffusione dell'italiano, lingua aperta ai popoli e al dialogo"

22 settembre 2026
Giuli: \"Bene la diffusione dell'italiano, lingua aperta ai popoli e al dialogo\"
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Smantellate reti di traffico internazionale di droga e migranti, 20 arresti

22 settembre 2026
Smantellate reti di traffico internazionale di droga e migranti, 20 arresti
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Sparatoria vicino a una scuola in Turchia, arrestato il presunto autore

22 settembre 2026
Sparatoria vicino a una scuola in Turchia, arrestato il presunto autore
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