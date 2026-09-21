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Scoperta una serra con quasi 9mila piantine di marijuana, due arresti nel Cagliaritano
Nelle campagne di Assemini. Nonostante le ridotte dimensioni il principio attivo era alto
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Gratteri: "Con 3,2 milioni pagato un anno di intercettazioni"

Gratteri: \"Con 3,2 milioni pagato un anno di intercettazioni\"
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Gran finale alla Scala per la Milano Beauty Week

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Grillo: "Non ho il potere né le facoltà di fondare un partito"

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Il tifone Dujuan si avvicina alle coste del Giappone, previsti venti a 198 km orari

21 settembre 2026
Il tifone Dujuan si avvicina alle coste del Giappone, previsti venti a 198 km orari
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Campionato mondiale di puzzle, in 1700 alla finale in Spagna

21 settembre 2026
Campionato mondiale di puzzle, in 1700 alla finale in Spagna
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La Ocean Viking a Marina di Carrara. La vicesindaca: "Noi sempre accoglienti"

21 settembre 2026
La Ocean Viking a Marina di Carrara. La vicesindaca: \"Noi sempre accoglienti\"
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'Onslaught - Assalto Finale', l’action-thriller di Adam Wingard

21 settembre 2026
'Onslaught - Assalto Finale', l’action-thriller di Adam Wingard
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Esplosioni in un deposito dell'esercito siriano vicino Aleppo

21 settembre 2026
Esplosioni in un deposito dell'esercito siriano vicino Aleppo
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Conte: "E' il tempo delle scelte risolutive"

21 settembre 2026
Conte: \"E' il tempo delle scelte risolutive\"
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Salvini: "Proporrò un congresso straordinario a ottobre"

21 settembre 2026
Salvini: \"Proporrò un congresso straordinario a ottobre\"
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Elezioni in Germania, Merz: "Un disastro in Pomerania, avanti con le riforme"

20 settembre 2026
Elezioni in Germania, Merz: \"Un disastro in Pomerania, avanti con le riforme\"
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Elezioni Germania, vittoria dell'AFD nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore

20 settembre 2026
Elezioni Germania, vittoria dell'AFD nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore
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