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Saviano: "Decreti sicurezza hanno fallito, affrontare tema con serietà"
“Non è pensabile che un governo possa da solo risolvere in un attimo le problematiche”
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Mattarella in visita a Melinda: con Invitalia 37,5 milioni di investimenti

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Rubio: "Abbiamo invitato Putin al vertice del G20 di dicembre"

Rubio: \"Abbiamo invitato Putin al vertice del G20 di dicembre\"
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Pezeshkian: “Trump ha detto che siamo dei terroristi. L’Iran è vittima di terrorismo”

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Operaio morto, l'annuncio della chiusura del Colosseo

23 settembre 2026
Operaio morto, l'annuncio della chiusura del Colosseo
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Saviano: "Gli imprenditori sani sono le prime vittime dell'impresa mafiosa"

23 settembre 2026
Saviano: \"Gli imprenditori sani sono le prime vittime dell'impresa mafiosa\"
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Pannella torna a Piazza Navona, scoperta targa in suo onore

23 settembre 2026
Pannella torna a Piazza Navona, scoperta targa in suo onore
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Lactalis, la Dop Economy tra il produrre in Italia e il competere nel mondo

23 settembre 2026
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Salvini. "Vannaci? Spero voti a favore pacchetto contro integralismo Islam"

23 settembre 2026
Salvini. \"Vannaci? Spero voti a favore pacchetto contro integralismo Islam\"
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Manovra, Salvini: "Lo 0,1 non fa lavorare bene, le banche contribuiranno"

23 settembre 2026
Manovra, Salvini: \"Lo 0,1 non fa lavorare bene, le banche contribuiranno\"
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Confartigianato: "Il tema della sostenibilità è tema di mercato"

23 settembre 2026
Confartigianato: \"Il tema della sostenibilità è tema di mercato\"
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Colosseo, Landini: "Situazione grave e insopportabile, va cambiato sistema che uccide"

23 settembre 2026
Colosseo, Landini: \"Situazione grave e insopportabile, va cambiato sistema che uccide\"
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Colosseo, il direttore Quilici: "Chiusura totale già decisa stanotte, vicini a famiglia operaio"

23 settembre 2026
Colosseo, il direttore Quilici: \"Chiusura totale già decisa stanotte, vicini a famiglia operaio\"
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