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RiforestAzione chiude a Milano, quasi 4 milioni di alberi dal 2025
Piantati in 13 città metropolitane, cresce la conoscenza degli interventi
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Meloni: "Valutiamo accise mobili, ci sono circa 160 milioni spendibili"

Meloni: \"Valutiamo accise mobili, ci sono circa 160 milioni spendibili\"
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Halzen: "Non avere il Nobel avrebbe deluso i miei collaboratori"

Halzen: \"Non avere il Nobel avrebbe deluso i miei collaboratori\"
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Salerno, dottorato di ricerca honoris causa a Vasco Rossi

Salerno, dottorato di ricerca honoris causa a Vasco Rossi
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Matteo Martari, in "Maschi veri" proviamo a cambiare ma serve molto impegno

7 ottobre 2026
Matteo Martari, in \"Maschi veri\" proviamo a cambiare ma serve molto impegno
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Jeremy White e Mikey Madison raccontano "The Social: Il Prezzo della Verità"

7 ottobre 2026
Jeremy White e Mikey Madison raccontano \"The Social: Il Prezzo della Verità\"
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Prencipe: "Migliorare l'apprendimento è la vera sfida delle Corporate Academy"

7 ottobre 2026
Prencipe: \"Migliorare l'apprendimento è la vera sfida delle Corporate Academy\"
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Caputo: "Le Difese accolgano la velocità del cambiamento dell'Ia"

7 ottobre 2026
Caputo: \"Le Difese accolgano la velocità del cambiamento dell'Ia\"
Caputo: \"Le Difese accolgano la velocità del cambiamento dell'Ia\"
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Berutti Bergotto: "La cooperazione tra le Marine è il primo livello di deterrenza"

7 ottobre 2026
Berutti Bergotto: \"La cooperazione tra le Marine è il primo livello di deterrenza\"
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Till: "Oggi la Difesa dev'essere pronta al totalmente imprevedibile"

7 ottobre 2026
Till: \"Oggi la Difesa dev'essere pronta al totalmente imprevedibile\"
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Devyatkin (Arctic Institute): "Attraverso il Polo Nord, tempi dimezzati rispetto a Hormuz"

7 ottobre 2026
Devyatkin (Arctic Institute): \"Attraverso il Polo Nord, tempi dimezzati rispetto a Hormuz\"
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Braccianti-schiavi nel Casertano, costretti a turni di 14 ore per pochi euro

7 ottobre 2026
Braccianti-schiavi nel Casertano, costretti a turni di 14 ore per pochi euro
Braccianti-schiavi nel Casertano, costretti a turni di 14 ore per pochi euro
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Continua la mobilitazione studentesca in Francia: protesta al Sciences Po Parigi

7 ottobre 2026
Continua la mobilitazione studentesca in Francia: protesta al Sciences Po Parigi
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