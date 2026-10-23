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Putin apre a un vertice con Trump e Zelensky: “Possiamo negoziare”
Il leader russo: “Colloqui trilaterali dovrebbero riguardare garanzie di sicurezza anche per Mosca”
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Vienna, studenti austriaci in piazza contro i tagli a università e ricerca

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James Watkins: “Il body horror è un mezzo per raccontare la vulnerabilità”

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Proteste in Europa, l'eurodeputata Montero attacca i politici: "Siete parte del problema"

Proteste in Europa, l'eurodeputata Montero attacca i politici: \"Siete parte del problema\"
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Direttore Rsf: “Messico tra le più grandi tragedie del giornalismo con Gaza”

23 ottobre 2026
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Inaugurato il polo Node, "Sarà la Montecatini del terzo millennio"

23 ottobre 2026
Inaugurato il polo Node, \"Sarà la Montecatini del terzo millennio\"
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Meloni a giovani di San Patrignano: “Fieri di voi, siete un esempio”

23 ottobre 2026
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Meloni: “Correggere i messaggi fuorvianti sulle droghe”

23 ottobre 2026
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Torna l'ora solare: come funziona e perchè esiste l'ora legale

23 ottobre 2026
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I graffiti delle donne in El Salvador per cancellare i segni del terrore delle gang

23 ottobre 2026
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Polonia, migliaia di persone in piazza a Varsavia per il diritto all'aborto

23 ottobre 2026
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Quattro nuovi cuccioli di ghepardo allo zoo di Montpellier

23 ottobre 2026
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La protesta dei pescatori nel Foggiano: “Il caro gasolio ci sta mettendo in ginocchio”

23 ottobre 2026
La protesta dei pescatori nel Foggiano: “Il caro gasolio ci sta mettendo in ginocchio”
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