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Peschiera del Garda, le immagini aeree del camping devastato da un incendio
Tragedia sfiorata al Bella Italia, nel Veronese: feriti e intossicati nel rogo di 30 casette
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Festival dello Sport di Trento: Battocletti e Malika Ayane sul palco

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Festival dello Sport di Trento, Tamberi: "Vorrei arrivare al livello di Sara Simeoni"

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Milano, incendio in appartamento: morta una donna di 75 anni

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Ceuta, sgomberato un accampamento di migranti

4 ottobre 2026
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Papa Leone invoca la pace in Terra Santa

4 ottobre 2026
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Elezioni in Brasile, Lula e Bolsonaro votano nei rispettivi seggi

4 ottobre 2026
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Mattarella ad Assisi: "In alcune parti del mondo si torna a benedire le armi"

4 ottobre 2026
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Lettonia, il centrodestra di Kulbergs vince le elezioni: "L'Europa ci sostenga"

4 ottobre 2026
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Maltempo anche in Grecia, i danni nell'isola di Creta

4 ottobre 2026
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Egitto, sit-in di giornalisti per la detenzione di sei colleghi

4 ottobre 2026
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Sparatoria a Madonna Bianca (Video Panato)

4 ottobre 2026
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Frana di grosse dimensioni sulle Tofane

4 ottobre 2026
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