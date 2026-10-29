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Perugia, con Steve McCurry "il racconto di storia e spiritualità umbre"
Simona Meloni, assessora regionale al Turismo, sulla mostra che apre i battenti domani
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Turchia, crolla un "camino delle fate" in Cappadocia: morti e feriti

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"Cities", l'iniziativa di Confcommercio per la rigenerazione urbana

\"Cities\", l'iniziativa di Confcommercio per la rigenerazione urbana
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Torino, con "Artissima" l'arte contemporanea fra controcultura e attualità

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Pichetto Fratin, "Dibattito intenso su raffinerie, scorte e obiettivi post-2030"

29 ottobre 2026
Pichetto Fratin, \"Dibattito intenso su raffinerie, scorte e obiettivi post-2030\"
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Edufin Index: solo 4 italiani su 10 hanno la sufficienza in educazione finanziaria e assicurativa

29 ottobre 2026
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Camion con escavatore urta un cavalcavia sul raccordo Avellino-Salerno

29 ottobre 2026
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Ultrà dell'Inter in protesta: "Giù le mani da San Siro"

29 ottobre 2026
Ultrà dell'Inter in protesta: \"Giù le mani da San Siro\"
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Siher scarcerato, Salvini: "Un giudice pro-Pal è libero mentalmente?"

29 ottobre 2026
Siher scarcerato, Salvini: \"Un giudice pro-Pal è libero mentalmente?\"
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Hebron, gli israeliani installano una casa mobile all’ingresso della Città Vecchia

29 ottobre 2026
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Furti di rame e metalli pregiati nelle aziende, 7 misure cautelari

29 ottobre 2026
Furti di rame e metalli pregiati nelle aziende, 7 misure cautelari
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Apre le porte il nuovo laboratorio di carrozzeria Enaip: l'assessora Gerosa

29 ottobre 2026
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Una mostra di Mercedes Benz sulla Papamobile ai Musei Vaticani

29 ottobre 2026
Una mostra di Mercedes Benz sulla Papamobile ai Musei Vaticani
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