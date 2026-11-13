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Perù, un milione di fedeli accoglie Leone sulla papamobile nella spianata di Pimintel
Bagno di folla nella sua amata ex diocesi di Chilayo
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Kimi Antonelli al Quirinale regala il suo casco a Mattarella

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Lavazza al Guggenheim, tre maestri di Magnum per il calendario 2027

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Il Papa in Perù: “Sto superando questo periodo difficile per la mia salute”

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Carlo Moser presenta Dome: la cantina ipogea di Maso Villa Warth

13 novembre 2026
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Alla COP31 la Fondazione Maire presenta la ricerca "Climate Goals"

13 novembre 2026
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Re Carlo III balla alle Bahamas durante una sfilata tradizionale

13 novembre 2026
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I leader dell'Ue arrivati a Dublino per il vertice sull’Ia

13 novembre 2026
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Medio Oriente, nave in fiamme per una mina nello Stretto di Hormuz

13 novembre 2026
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Perù, la processione della Vergine di Betlemme a Cusco in attesa di Papa Leone

13 novembre 2026
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Ucraina, attacchi aerei russi hanno colpito un ospedale a Odessa

13 novembre 2026
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Parigi, 11 anni fa l’attentato al teatro Bataclan: l’omaggio alle vittime

13 novembre 2026
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Microsoft down, bloccati i servizi in tutto il mondo: "Ripristino in corso"

13 novembre 2026
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