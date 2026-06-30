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Paura a Napoli, gira per strada puntando un kalashnikov
Gli spari uditi in centro e poi i video sui social in stile Gomorra
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A Wimbledon torna Serena Williams, i fan la aspettano: “È un modello”

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I deputati francesi approvano per la terza volta la legge sul fine vita

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Estratto vivo un bambino di 3 anni a 6 giorni dal sisma in Venezuela

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Ortaggi coltivati vicino a un'ex discarica, sequestrati orti insalubri a Prato

30 giugno 2026
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I robot cinesi programmati con IA per "curare" la solitudine dei single

30 giugno 2026
I robot cinesi programmati con IA per \"curare\" la solitudine dei single
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Netanyahu visita il sud del Libano: "Non ce ne andremo"

30 giugno 2026
Netanyahu visita il sud del Libano: \"Non ce ne andremo\"
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Il caldo non ferma i turisti a Roma, preso d'assalto il Colosseo

30 giugno 2026
Il caldo non ferma i turisti a Roma, preso d'assalto il Colosseo
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Venezuela, i silos al Porto di La Guaira si trasformano in obitorio

30 giugno 2026
Venezuela, i silos al Porto di La Guaira si trasformano in obitorio
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Lefebvriani vicini allo scisma per l’ordinazione di quattro vescovi

30 giugno 2026
Lefebvriani vicini allo scisma per l’ordinazione di quattro vescovi
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Milano, camera ardente per Francesco Imprezzabile

30 giugno 2026
Milano, camera ardente per Francesco Imprezzabile
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Sparatoria a Chivasso, un uomo ferito da diversi colpi di arma da fuoco

30 giugno 2026
Sparatoria a Chivasso, un uomo ferito da diversi colpi di arma da fuoco
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Il Vespucci di nuovo in navigazione, ora è in viaggio verso New York

30 giugno 2026
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