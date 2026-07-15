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Parigi, la delusione dei tifosi francesi dopo l'eliminazione dai Mondiali
Silenzio spettrale agli Champs-Elysees dopo l'inatteso ko nella semifinale con la Spagna
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Madrid, tifosi in delirio dopo l'approdo alla finale dei Mondiali

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Mondiali, re Felipe e famiglia davanti alla tv per la vittoria della Spagna

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Legge elettorale, Furgiuele: "Sulle preferenze, FnV ha la coscienza pulita"

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Transizione energetica, Enel Foundation lancia l'Hub Giovani ed Energia

15 luglio 2026
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Maggioranza sotto alla Camera sulle preferenze

14 luglio 2026
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Record da Sotheby's per Gus Rex, uno dei T-Rex piu' grandi del mondo

14 luglio 2026
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Torino, il direttore di Palazzo Madama: "Torna la pala d'altare di Seiter"

14 luglio 2026
Torino, il direttore di Palazzo Madama: \"Torna la pala d'altare di Seiter\"
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Meloni a Doha per la cerimonia per la morte di Al Thani

14 luglio 2026
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Il 14 luglio di Nizza, divisa tra la Festa della Bastiglia e i 10 anni dalla strage

14 luglio 2026
Il 14 luglio di Nizza, divisa tra la Festa della Bastiglia e i 10 anni dalla strage
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George Clooney e Amal in vacanza a Capri

14 luglio 2026
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Festa del 14 luglio, Macron alla sua ultima parata da presidente

14 luglio 2026
Festa del 14 luglio, Macron alla sua ultima parata da presidente
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Sisma in Venezuela, prosegue la ricerca dei dispersi fra le macerie

14 luglio 2026
Sisma in Venezuela, prosegue la ricerca dei dispersi fra le macerie
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