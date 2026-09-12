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Parigi, attesa finita: stasera il primo dei concerti francesi di Celine Dion
Un suo messaggio sulla mongolfiera olimpica e addirittura una stazione della metro rinominata
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I Brics sottoscrivono all'unanimità la Dichiarazione di Nuova Delhi

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Estrema destra in piazza in Inghilterra e Usa contro musulmani e migranti

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Onorato: "Difendiamo la democrazia, lunedì in piazza davanti al Senato"

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Alto Adige, esponente di AfD a Termeno: "Sudtirolo esempio emblematico"

12 settembre 2026
Alto Adige, esponente di AfD a Termeno: \"Sudtirolo esempio emblematico\"
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Croce Rossa, a Lavis il nuovo polo logistico

12 settembre 2026
Croce Rossa, a Lavis il nuovo polo logistico
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Grecia, al mare con maiali e maialini (golosi ed eccellenti nuotatori)

12 settembre 2026
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Irlanda, manifestazione contro la visita di Trump: "Isola sbagliata, vattene"

12 settembre 2026
Irlanda, manifestazione contro la visita di Trump: \"Isola sbagliata, vattene\"
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Cile, 53 anni fa l'avvento della dittatura: scontri manifestanti-polizia ieri a Santiago

12 settembre 2026
Cile, 53 anni fa l'avvento della dittatura: scontri manifestanti-polizia ieri a Santiago
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Lavis, inaugurazione del polo logistico della Croce Rossa di Lavis (Video Panato)

12 settembre 2026
Lavis, inaugurazione del polo logistico della Croce Rossa di Lavis (Video Panato)
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Villa Verdi, Muti: "I governi tutti hanno fatto schifo, si diano una mossa"

12 settembre 2026
Villa Verdi, Muti: \"I governi tutti hanno fatto schifo, si diano una mossa\"
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Panarotta: Stefano Frisanco (Lagorai 2002) parla della “Mountain Cart Experience”

12 settembre 2026
Panarotta: Stefano Frisanco (Lagorai 2002) parla della “Mountain Cart Experience”
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Panarotta: Fugatti presenta la “Mountain Cart Experience”

12 settembre 2026
Panarotta: Fugatti presenta la “Mountain Cart Experience”
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