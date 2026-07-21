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Nubifragio ad Ancona, via Flaminia allagata: chiusi due sottopassi
Decine di richieste di interventi dopo il temporale. Aperti gli scolmatori a mare
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Londra, il gatto Larry "vigila" sul cambio d'inquilino a Downing Street

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Como, bambina di 10 anni scompare nelle acque del lago

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'Minerva - La Scuola', Gallo: "Non solo disciplina, anche fragilità"

'Minerva - La Scuola', Gallo: \"Non solo disciplina, anche fragilità\"
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Grandinata nella zona di Riva (Video Zambarda)

21 luglio 2026
Grandinata nella zona di Riva (Video Zambarda)
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Fakir, la nipote: "Ci dissociamo dalle violenze, Bologna non merita questo"

21 luglio 2026
Fakir, la nipote: \"Ci dissociamo dalle violenze, Bologna non merita questo\"
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Bomba d'acqua nella zona di Mori

21 luglio 2026
Bomba d'acqua nella zona di Mori
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Violenta grandinata in Val di Ledro (Video Elena Piva)

21 luglio 2026
Violenta grandinata in Val di Ledro (Video Elena Piva)
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Fine vita, l'ultimo appello al Parlamento di Laura Santi

21 luglio 2026
Fine vita, l'ultimo appello al Parlamento di Laura Santi
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Nordio sul caso di Bologna: "Agli agenti scudo processuale, non penale"

21 luglio 2026
Nordio sul caso di Bologna: \"Agli agenti scudo processuale, non penale\"
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G8 Genova, Mark Covell: "Molto difficile tornare alla Diaz, ma mi considerano un simbolo"

21 luglio 2026
G8 Genova, Mark Covell: \"Molto difficile tornare alla Diaz, ma mi considerano un simbolo\"
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Spider-Man, Tom Holland e Zendaya affascinano Città del Messico

21 luglio 2026
Spider-Man, Tom Holland e Zendaya affascinano Città del Messico
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Scontro, anche a colpi di remi, tra marinai filippini e Guardia Costiera cinese

21 luglio 2026
Scontro, anche a colpi di remi, tra marinai filippini e Guardia Costiera cinese
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