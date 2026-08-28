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Norvegia, il nuovo re Haakon VIII arriva al Palazzo Reale dopo la morte del padre
Il successore di Harald V presterà giuramento nel corso della giornata
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Caldo a Roma, informazioni e acqua gratis per i turisti

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A Parigi stupisce la "scultura di nebbia" di Fujiko Nakaya

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Ucraina, droni russi colpiscono negozio a Zaporizhzhia: ci sono feriti

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Frana in Nepal, i resti di case e auto sommerse dal fango

28 agosto 2026
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"Migliori Amiche", l'omicidio di Nadia Roccia diventa un docufilm

28 agosto 2026
\"Migliori Amiche\", l'omicidio di Nadia Roccia diventa un docufilm
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Crimea, attacco ucraino colpisce un condominio e un’auto a Sebastopoli

28 agosto 2026
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La Luna sparisce nell'ombra: l'eclissi parziale all'alba

28 agosto 2026
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Norvegia, bandiera a mezz'asta sul Palazzo Reale per la morte del re Harald

28 agosto 2026
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La Luna si tinge di rosso: lo spettacolo dell'eclissi da Siviglia a Los Angeles

28 agosto 2026
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Verso l'America's Cup, Napoli scalda i motori e Alinghi scende in acqua

28 agosto 2026
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In Giappone centinaia di volontari trainano con le funi il castello di Hirosaki

28 agosto 2026
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Record di nascite allo zoo di Napoli per 'colpa' del caldo, ecco Parthenope

28 agosto 2026
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