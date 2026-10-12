MeteoInfotraffico
Social media
MeteoInfotraffico
Prima pagina>Video>Neonato abbandonato in u...

Video

Video
Neonato abbandonato in un sacchetto per strada nel Milanese
Portato in ospedale. Trovato da una donna che ha sentito i vagiti
Video

I 50 anni di Paganella 2001: il presidente Gianmaria Toscana

I 50 anni di Paganella 2001: il presidente Gianmaria Toscana
I 50 anni di Paganella 2001: il presidente Gianmaria Toscana
Video

Garlasco, legale Sempio: "Impronte scarpe? Siamo andati molto oltre le risultanze"

Garlasco, legale Sempio: \"Impronte scarpe? Siamo andati molto oltre le risultanze\"
Garlasco, legale Sempio: \"Impronte scarpe? Siamo andati molto oltre le risultanze\"
Video

Usa, blitz del Dipartimento Sicurezza interna nella casa della deputata dem Ilhan Omar

Usa, blitz del Dipartimento Sicurezza interna nella casa della deputata dem Ilhan Omar
Usa, blitz del Dipartimento Sicurezza interna nella casa della deputata dem Ilhan Omar
Video

Prodi: "Democrazia è in arretramento, serve raggiungere la pace"

12 ottobre 2026
Prodi: \"Democrazia è in arretramento, serve raggiungere la pace\"
Prodi: \"Democrazia è in arretramento, serve raggiungere la pace\"
Video

Bruxelles, scontri con la polizia vicino alla stazione Midi: 10 arresti, di cui 9 minori

12 ottobre 2026
Bruxelles, scontri con la polizia vicino alla stazione Midi: 10 arresti, di cui 9 minori
Bruxelles, scontri con la polizia vicino alla stazione Midi: 10 arresti, di cui 9 minori
Video

Liberato speleologo intrappolato in grotta in Sardegna, è cosciente

12 ottobre 2026
Liberato speleologo intrappolato in grotta in Sardegna, è cosciente
Liberato speleologo intrappolato in grotta in Sardegna, è cosciente
Video

Garlasco, Sempio con i suoi legali al laboratorio Genomica a Roma

12 ottobre 2026
Garlasco, Sempio con i suoi legali al laboratorio Genomica a Roma
Garlasco, Sempio con i suoi legali al laboratorio Genomica a Roma
Video

Frana in una grotta in Sardegna, le immagini aeree della zona

12 ottobre 2026
Frana in una grotta in Sardegna, le immagini aeree della zona
Frana in una grotta in Sardegna, le immagini aeree della zona
Video

Cremlino a Zelensky: “Non vogliamo una tregua ma una pace duratura”

12 ottobre 2026
Cremlino a Zelensky: “Non vogliamo una tregua ma una pace duratura”
Cremlino a Zelensky: “Non vogliamo una tregua ma una pace duratura”
Video

Meloni scherza sulla sua altezza: "Credo mi abbiate sottovalutato, non sono un nano"

12 ottobre 2026
Meloni scherza sulla sua altezza: \"Credo mi abbiate sottovalutato, non sono un nano\"
Meloni scherza sulla sua altezza: \"Credo mi abbiate sottovalutato, non sono un nano\"
Video

Filiera del latte, il ruolo strategico delle donne in Alto Adige

12 ottobre 2026
Filiera del latte, il ruolo strategico delle donne in Alto Adige
Filiera del latte, il ruolo strategico delle donne in Alto Adige
Video

Morte Rossi, Ris: "Video mostra ombre che sostano a inizio vicolo"

12 ottobre 2026
Morte Rossi, Ris: \"Video mostra ombre che sostano a inizio vicolo\"
Morte Rossi, Ris: \"Video mostra ombre che sostano a inizio vicolo\"