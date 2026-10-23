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Musumeci: "Infiltrazioni nelle proteste dei tir? Non siamo a Bolzano"
Il ministro: "È normale che la criminalità va dove c'è denaro o dove si pensa possa arrivare"
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I graffiti delle donne in El Salvador per cancellare i segni del terrore delle gang

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Polonia, migliaia di persone in piazza a Varsavia per il diritto all'aborto

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Quattro nuovi cuccioli di ghepardo allo zoo di Montpellier

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La protesta dei pescatori nel Foggiano: “Il caro gasolio ci sta mettendo in ginocchio”

23 ottobre 2026
La protesta dei pescatori nel Foggiano: “Il caro gasolio ci sta mettendo in ginocchio”
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Putin apre a un vertice con Trump e Zelensky: “Possiamo negoziare”

23 ottobre 2026
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Trump contro LeBron James per il gesto durante l'inno Usa: “È un grosso scandalo”

23 ottobre 2026
Trump contro LeBron James per il gesto durante l'inno Usa: “È un grosso scandalo”
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Forte terremoto colpisce il Tibet, al lavoro soccorritori e vigili del fuoco

23 ottobre 2026
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Terremoto in Tibet, la fuga dai negozi

23 ottobre 2026
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Come funzionano le elezioni israeliane

23 ottobre 2026
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Il Quadrilatero della moda si tinge di rosa per la lotta contro i tumori

23 ottobre 2026
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Zelensky: “La Russia è favorevole a un incontro con noi e gli Usa"

23 ottobre 2026
Zelensky: “La Russia è favorevole a un incontro con noi e gli Usa\"
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Consorzio Elis, passaggio di presidenza da Rovere a Lio

22 ottobre 2026
Consorzio Elis, passaggio di presidenza da Rovere a Lio
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