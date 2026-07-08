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Meloni: "Non mi pento di nulla con Trump, punto all'unità dell'Occidente"
La presidente del Consiglio ad Ankara: "Non cambio idea su quale sia l'interesse italiano"
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Meloni: "Se investiamo in difesa quei soldi devono restare in Italia"

Meloni: \"Se investiamo in difesa quei soldi devono restare in Italia\"
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Meloni: "Non mi pento di nulla con Trump, punto all'unità dell'Occidente"

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Relitti sommersi e mari caldi minacciano i pescatori di Lampedusa

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L'Iran diffonde video dei missili lanciati contro obiettivi Usa nel Golfo

8 luglio 2026
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Vasto incendio nell'area di Cagliari, in volo un Canadair e 4 elicotteri

8 luglio 2026
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Iraq, corteo funebre di Khamenei arriva al santuario dell'Imam Ali a Najaf

8 luglio 2026
Iraq, corteo funebre di Khamenei arriva al santuario dell'Imam Ali a Najaf
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Università Campus Bio-Medico, “Sovranità tecnologica per affrontare le sfide del futuro”

8 luglio 2026
Università Campus Bio-Medico, “Sovranità tecnologica per affrontare le sfide del futuro”
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Yamaha Spirit of Challenge, a Varano oltre 5.000 appassionati

8 luglio 2026
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Trump ad Ankara: "Sono molto arrabbiato con la Nato"

8 luglio 2026
Trump ad Ankara: \"Sono molto arrabbiato con la Nato\"
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Rutte: “Risposta Usa in Iran necessaria, stanno violando la tregua”

8 luglio 2026
Rutte: “Risposta Usa in Iran necessaria, stanno violando la tregua”
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Omar Fathalli è il primo laureato in medicina a Trento

8 luglio 2026
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Premier danese Frederiksen: “La Groenlandia non è in vendita”

8 luglio 2026
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