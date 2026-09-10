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Maltempo in Toscana, forti raffiche di vento sul litorale in Versilia
A Viareggio danni causati dalle intense precipitazioni, nuovi temporali previsti per oggi
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Donna muore annegata in un sottopassaggio allagato a Latisana

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Maltempo a Brescia, allagato un reparto in ospedale

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Trump promette: "5 mila dollari a tutti gli americani se vinciamo alle midterm"

Trump promette: \"5 mila dollari a tutti gli americani se vinciamo alle midterm\"
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Apple lancia iPhone Duo, il melafonino pieghevole presentato a Cupertino

10 settembre 2026
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Salvini sulle banche: "Diano un contributo sui profitti da decine di miliardi"

10 settembre 2026
Salvini sulle banche: \"Diano un contributo sui profitti da decine di miliardi\"
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Mori, l'esercitazione con armi automatiche spaventa i cittadini

10 settembre 2026
Mori, l'esercitazione con armi automatiche spaventa i cittadini
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Di Franco (Lutech), ‘Giornata importante per il sistema paese, si mette a terra il Rinascimento Quantistico'

9 settembre 2026
Di Franco (Lutech), ‘Giornata importante per il sistema paese, si mette a terra il Rinascimento Quantistico'
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Apple lancia iPhone Duo, il melafonino pieghevole

9 settembre 2026
Apple lancia iPhone Duo, il melafonino pieghevole
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Ddl antisemitismo, anche manifestanti pro Hamas al corteo: cori e urla contro gli organizzatori

9 settembre 2026
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Bimbo caduto dal balcone a Genova, era in casa con la mamma

9 settembre 2026
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Funerali Lorena, la bara bianca lascia la chiesa tra palloncini rossi e applausi

9 settembre 2026
Funerali Lorena, la bara bianca lascia la chiesa tra palloncini rossi e applausi
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Ministro Hoxha e ingresso Ue: "Obiettivo concludere i negoziati entro il 2027"

9 settembre 2026
Ministro Hoxha e ingresso Ue: \"Obiettivo concludere i negoziati entro il 2027\"
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