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La Strategia Italiana per le tecnologie quantistiche
Per favorire il trasferimento dai laboratori alle applicazioni
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Una stazione ferroviaria di Tokyo utilizza delle capre "mangia-erbacce"

Una stazione ferroviaria di Tokyo utilizza delle capre \"mangia-erbacce\"
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Tecnologie quantistiche: da leggi bizzarre all’energia del futuro

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Maltempo in Corsica, strade come fiumi tra Bonifacio e Porto Vecchio

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Intervista al Tenente colonnello Antonino Zangla per il nuovo calendario carabinieri 2027 (Video di Daniele Panato)

6 novembre 2026
Intervista al Tenente colonnello Antonino Zangla per il nuovo calendario carabinieri 2027 (Video di Daniele Panato)
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Allarme bomba su aereo da Roma, atterrato a Lisbona

6 novembre 2026
Allarme bomba su aereo da Roma, atterrato a Lisbona
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Primo verdetto Ue sul feed 'Per Te' di TikTok, 'viola il Dsa'

6 novembre 2026
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Zaia: "Legge veneta sul fine vita assolutamente in linea con la Costituzione"

6 novembre 2026
Zaia: \"Legge veneta sul fine vita assolutamente in linea con la Costituzione\"
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Cosa prevede il decreto legge sulla sicurezza

6 novembre 2026
Cosa prevede il decreto legge sulla sicurezza
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Dieci arresti per assalti con esplosivo a bancomat nel Foggiano

6 novembre 2026
Dieci arresti per assalti con esplosivo a bancomat nel Foggiano
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"Romagnano, falò di rifiuti su un'area pubblica occupata abusivamente: che scempio"

6 novembre 2026
\"Romagnano, falò di rifiuti su un'area pubblica occupata abusivamente: che scempio\"
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Sinner, il commovente grazie a Cahill: «Ci sei sempre stato, per tutto»

6 novembre 2026
Sinner, il commovente grazie a Cahill: «Ci sei sempre stato, per tutto»
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Paraguay in rivolta, migliaia in strada contro il presidente

6 novembre 2026
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