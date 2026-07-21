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La piazza per Fakir si infiamma a Bologna, scontri tra manifestanti e agenti
Presidio contro l'odio, poi i tafferugli e il centro vandalizzato nella tarda serata di ieri
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Morto a Bologna, legale poliziotti: "Le scelte operative mi paiono corrette"

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Macrì: “La cooperazione industriale è fondamentale per i governi europei”

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Riaperta la gioielleria di Roggero, se ne occuperanno la moglie e una delle figlie

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Mondiali, la Spagna ricevuta dal re e dal premier

21 luglio 2026
Mondiali, la Spagna ricevuta dal re e dal premier
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India: "8 operai sono morti nel crollo di un tunnel in costruzione"

21 luglio 2026
India: \"8 operai sono morti nel crollo di un tunnel in costruzione\"
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Centcom: "Completata un'altra serie di attacchi contro l'Iran"

21 luglio 2026
Centcom: \"Completata un'altra serie di attacchi contro l'Iran\"
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Tafferugli al presidio per Fakir a Bologna, lancio di bomba carta e cariche

21 luglio 2026
Tafferugli al presidio per Fakir a Bologna, lancio di bomba carta e cariche
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A Bologna protesta per Fakir, la nipote: "Non chiediamo odio, ma verità e dignità"

20 luglio 2026
A Bologna protesta per Fakir, la nipote: \"Non chiediamo odio, ma verità e dignità\"
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Roggero, Tajani: "E' colpevole, ma merita il perdono"

20 luglio 2026
Roggero, Tajani: \"E' colpevole, ma merita il perdono\"
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Regno Unito, Burnham: "La sfida è restituire stabilità al Paese"

20 luglio 2026
Regno Unito, Burnham: \"La sfida è restituire stabilità al Paese\"
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Regno Unito, Starmer lascia: "Burnham avrà il mio pieno sostegno"

20 luglio 2026
Regno Unito, Starmer lascia: \"Burnham avrà il mio pieno sostegno\"
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Case, auto, orologi: la Gdf confisca il "tesoro" di Felice Maniero

20 luglio 2026
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