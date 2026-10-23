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La geopolitica e i nuovi equilibri al centro del Forum del commercio internazionale
Armella: “Imprese, istituzioni e accademia insieme per proposte concrete"
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Innovazione, nasce Innovators Under 35 Europe. Nel 2027 premi ai nuovi talenti europei

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Crolla palazzo di 18 piani in Kenya, diversi intrappolati tra le macerie

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Venezia, “esempio” di leadership aperta al mondo

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Leadership, tecnologia, conoscenza: un convegno a Venezia sul “triathlon thinking”

23 ottobre 2026
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Satelliti e sensori nelle risaie del Novarese

23 ottobre 2026
Satelliti e sensori nelle risaie del Novarese
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“Con impianto H2_Polytech portiamo valore al territorio”

23 ottobre 2026
“Con impianto H2_Polytech portiamo valore al territorio”
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Tonini (BM Group): “Impianto a servizio della transizione energetica industriale”

23 ottobre 2026
Tonini (BM Group): “Impianto a servizio della transizione energetica industriale”
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Il municipio di Limoges distrutto da un incendio durante le proteste

23 ottobre 2026
Il municipio di Limoges distrutto da un incendio durante le proteste
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Sciolti i presidi dei tir in Campania: "Siamo stati costretti"

23 ottobre 2026
Sciolti i presidi dei tir in Campania: \"Siamo stati costretti\"
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Venezia, “esempio” di leadership aperta al mondo

23 ottobre 2026
Venezia, “esempio” di leadership aperta al mondo
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Giordania, 6 morti e 28 feriti nell'attentato alla chiesa a Karak

23 ottobre 2026
Giordania, 6 morti e 28 feriti nell'attentato alla chiesa a Karak
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Monreale è la Capitale italiana del libro 2027

23 ottobre 2026
Monreale è la Capitale italiana del libro 2027
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