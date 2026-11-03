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Koerts: "La formazione professionale non è una seconda scelta, è essenziale"
Il presidente di Aeht a margine di un evento sul tema. "L'Europa ha bisogno di personale qualificato"
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Bianca Balti, "La mia malattia mi ha dato un'opportunità, per questo ho creato la fondazione Mind no cancer"

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ManifatTurism, quando il viaggiatore va a visitare le imprese

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Ducati festeggia il suo centenario all'Eicma

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Abruzzo, venti misure cautelari per traffico di cocaina

3 novembre 2026
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Novartis, a Milano l'evento "Innovazione che cambia la vita"

3 novembre 2026
Novartis, a Milano l'evento \"Innovazione che cambia la vita\"
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Acea torna a Ecomondo con un'opera d'arte sulla sostenibilità

3 novembre 2026
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Roma, la storica ex sede del Pci ora è un hotel di lusso

3 novembre 2026
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Carla Brocolini, collega di Laura: "Sentiva di poter dare di più"

3 novembre 2026
Carla Brocolini, collega di Laura: \"Sentiva di poter dare di più\"
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Commissione Ue, “Organizzato a Bruxelles tavolo per la pace e la ricostruzione post conflitto”

3 novembre 2026
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Nel municipio di Orvieto la camera ardente per Claudio Marchesi

3 novembre 2026
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Torino, Piantedosi contestato: "La vera sicurezza è arrivare a fine mese"

3 novembre 2026
Torino, Piantedosi contestato: \"La vera sicurezza è arrivare a fine mese\"
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Incidente in Bosnia, i feretri dei militari deceduti lasciano la Basilica

3 novembre 2026
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