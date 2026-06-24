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Jannik Sinner si rilassa a golf: colpo sbagliato e risate con Cahill

Jannik Sinner continua la preparazione in vista di Wimbledon, ma senza rinunciare a qualche momento di relax e nelle ultime ore, è stato protagonista di una scena diventata rapidamente virale sui social. A condividere il filmato è stata Rennae Stubbs, che ha ripreso il tennista italiano mentre giocava a golf insieme al suo allenatore Darren Cahill. Il colpo tentato da Sinner non è però andato come previsto: la pallina è finita tra i rami di un albero, provocando l’immediata reazione divertita dei presenti. Lo stesso Sinner ha accolto l’episodio con un sorriso, tra battute e risate con il suo staff.