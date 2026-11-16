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India, il principe William e la principessa Catherine giocano a cricket a Mumbai
I futuri sovrani di Inghilterra saranno presenti all’assegnazione dell'Earthshot Prize
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Parigi, le ballerine del Moulin Rouge inaugurano le luminarie natalizie

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Papa Leone XIV a Lima, i fedeli si accampano in attesa della messa

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Il Papa a Pucallpa: "I padroni di questo mondo si ritengono Dio'"

Il Papa a Pucallpa: \"I padroni di questo mondo si ritengono Dio'\"
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Via Cervara, arriva il minibus. Parla l'assessore Brugnara

Daniele Panato
16 novembre 2026
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Papa Leone XIV in Perù, il giro in papamobile tra i fedeli prima dell'Angelus a Pucallpa

16 novembre 2026
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Praga, cittadini in piazza a sostegno dei media pubblici

15 novembre 2026
Praga, cittadini in piazza a sostegno dei media pubblici
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Eima chiude con oltre 370mila visitatori, +7% rispetto al 2024

15 novembre 2026
Eima chiude con oltre 370mila visitatori, +7% rispetto al 2024
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Fiumicino, corteo contro il nuovo porto e lo sgombero dei Bilancioni

15 novembre 2026
Fiumicino, corteo contro il nuovo porto e lo sgombero dei Bilancioni
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Perù, il Papa accolto dai Quechua nei costumi tradizionali andini

15 novembre 2026
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Perù, ancora una tappa fra le Ande per papa Leone

15 novembre 2026
Perù, ancora una tappa fra le Ande per papa Leone
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Ucraina, ennesima nottata di attacchi russi: almeno 15 feriti

15 novembre 2026
Ucraina, ennesima nottata di attacchi russi: almeno 15 feriti
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Milano, omicidio del 92enne in via Muratori: i due fermati ripresi da una telecamera

15 novembre 2026
Milano, omicidio del 92enne in via Muratori: i due fermati ripresi da una telecamera
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