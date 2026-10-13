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Inchiesta curve, in appello otto anni a Lucci. L'avvocato: "Siamo soddisfatti"
Assolto dal tentato omicidio. Jacopo Cappetta: "C'è voluto più del previsto"
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Studenti in tenda a Montecitorio. Schlein: "Basta persone senza casa e case senza persone"

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"Napoli quanto ci costi", studenti in tenda contro il caro affitti

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Gas lacrimogeni e idranti, scontri a Parigi durante la mobilitazione studentesca

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Sarandon a Roma, l'incontro con Schlein al Cinema Moderno

13 ottobre 2026
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Champions League, giocatori del Real Madrid accolti dai tifosi a Fiumicino

13 ottobre 2026
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L'assessora Monica Baggia illustra il nuovo regolamento dei plateatici nel Comune di Trento

13 ottobre 2026
L'assessora Monica Baggia illustra il nuovo regolamento dei plateatici nel Comune di Trento
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La Festa del Cinema a Fiumicino, flash mob con le colonne sonore

13 ottobre 2026
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La Regione del Veneto promuove la salute nei luoghi di lavoro

13 ottobre 2026
La Regione del Veneto promuove la salute nei luoghi di lavoro
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Sarandon, la pena di morte in tv? "Fatto estremamente pericoloso"

13 ottobre 2026
Sarandon, la pena di morte in tv? \"Fatto estremamente pericoloso\"
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Due navi colpite nel Mar Nero, la polizia bulgara a bordo della "Chelsea 3"

13 ottobre 2026
Due navi colpite nel Mar Nero, la polizia bulgara a bordo della \"Chelsea 3\"
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La scuola trentina in Svezia: parla l'assessora Gerosa

13 ottobre 2026
La scuola trentina in Svezia: parla l'assessora Gerosa
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I reali di Spagna a Ceuta, folla in festa per Felipe VI e Letizia

13 ottobre 2026
I reali di Spagna a Ceuta, folla in festa per Felipe VI e Letizia
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