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Il sindaco Paolazzi in lacrime: "Una tragedia che colpisce tutta la nostra comunità"

Dolore e incredulità a Lavis per la morte della ragazza di 14 anni rimasta vittima di un incidente in bicicletta lungo la provinciale 131. «Siamo sconvolti, è una tragedia che colpisce tutta la nostra comunità», commenta il sindaco Luca Paolazzi, accorso sul posto poco dopo l'allarme. La giovane, residente a Pressano, è deceduta nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi. L'amministrazione comunale si è stretta attorno alla famiglia, mentre il paese vive ore di profondo cordoglio e sgomento. (video Daniele Panato)