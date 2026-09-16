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Il Papa: "Non delegare ad algoritmi scelte che spettano a coscienza umana"
Il pontefice nell'udienza generale: "Le relazioni tendono a diventare sempre meno personali"
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Spaccio di cocaina a Piacenza: 36 persone indagate e 21 arresti

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Roger Waters contro Ed Sheeran: “Macklemore fa la cosa giusta, tu quella sbagliata”

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In arrivo Roast In Peace 2, Giraud: "Condurre ti dà molta più libertà"

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In arrivo Roast In Peace 2, Fedez e Ventura tra i 'defunti'

16 settembre 2026
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Milano Beauty Week si accende tra le ninfee al Castello Sforzesco

16 settembre 2026
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Crolla un palazzo a Gaza, si scava tra le macerie

16 settembre 2026
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Forestami Academy lancia il progetto didattico "Tra le chiome"

16 settembre 2026
Forestami Academy lancia il progetto didattico \"Tra le chiome\"
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Von der Leyen: "Divieto dei social per i minori di 13 anni"

16 settembre 2026
Von der Leyen: \"Divieto dei social per i minori di 13 anni\"
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Von der Leyen: “Il Canada sarà il primo membro associato dell'Ue”

16 settembre 2026
Von\u00A0der\u00A0Leyen: “Il Canada\u00A0sarà il primo membro associato dell'Ue”
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Saluti romani in curva sud, Daspo per 16 romanisti

16 settembre 2026
Saluti romani in curva sud, Daspo per 16 romanisti
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Sanders e Bannon insieme per un'IA più sicura: "Superiamo logiche di parte"

16 settembre 2026
Sanders e Bannon insieme per un'IA più sicura: \"Superiamo logiche di parte\"
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Famiglia del bosco, il primo giorno di scuola per i bambini

16 settembre 2026
Famiglia del bosco, il primo giorno di scuola per i bambini
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