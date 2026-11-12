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Il Papa in Perù accolto da 3 milioni di persone, ultima tappa del viaggio in Sudamerica
Il corteo diretto verso il Palazzo del Governo a Lima
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ActionAid, 'piattaforme social devono rispondere dell'odio contro le donne'

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Il Papa in Perù: “Profonda gioia tornare nella mia patria”

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Crollo palazzo a Brooklyn, Mamdani annuncia un’indagine sulle cause

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New York, crolla un edificio a Brooklyn: ci sono morti e feriti

12 novembre 2026
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Roma, il giorno dopo al liceo: "Minaccia ridicola, ma un po' di preoccupazione c'è"

12 novembre 2026
Roma, il giorno dopo al liceo: \"Minaccia ridicola, ma un po' di preoccupazione c'è\"
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Crollo di un palazzo di tre piani a Brooklyn, soccorritori in azione

12 novembre 2026
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UniNettuno compie vent’anni

12 novembre 2026
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Meloni: “Dalle mail anonime nessun pericolo, vogliono creare paura e caos”

11 novembre 2026
Meloni: “Dalle mail anonime nessun pericolo, vogliono creare paura e caos”
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Vini da viti resistenti, a San Michele la sfida tra 154 etichette: Velasco

11 novembre 2026
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Vini da viti resistenti, a San Michele la sfida tra 154 etichette: Spagnolli

11 novembre 2026
Vini da viti resistenti, a San Michele la sfida tra 154 etichette: Spagnolli
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Rapastella (FederUnacoma), 'Eima modello sviluppo, superato vecchio concetto trattore'

11 novembre 2026
Rapastella (FederUnacoma), 'Eima modello sviluppo, superato vecchio concetto trattore'
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Turismo delle origini, Sarli: "Dal Roots-In 2026 maggiore fiducia nel settore"

11 novembre 2026
Turismo delle origini, Sarli: \"Dal Roots-In 2026 maggiore fiducia nel settore\"
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