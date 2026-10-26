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Il nuovo Sportello Giovani del Trentino: parla Francesca Gerosa
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Emergency, nuova missione nel Mediterraneo con Giovanni Soldini

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Mattarella: "Fake news manipolano già oggi l'informazione"

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Mosca si dice aperta ad altre tregue “umanitarie” dopo quella prevista a Oleshky

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Tajani: "Contributo di tutti sulla manovra, ma senza visione punitiva"

26 ottobre 2026
Tajani: \"Contributo di tutti sulla manovra, ma senza visione punitiva\"
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"Sfrattiamo Manfredi", a Napoli studenti con le tende contro il caro affitti

26 ottobre 2026
\"Sfrattiamo Manfredi\", a Napoli studenti con le tende contro il caro affitti
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Tramontano, il legale della famiglia: “Impagnatiello ha ucciso per ripristinare dominio”

26 ottobre 2026
Tramontano, il legale della famiglia: “Impagnatiello ha ucciso per ripristinare dominio”
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Agricoltura: Lollobrigida, "Mantenere strumento per aiutare agricoltori in caso di calamità naturali"

26 ottobre 2026
Agricoltura: Lollobrigida, \"Mantenere strumento per aiutare agricoltori in caso di calamità naturali\"
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Ucraina: Commissione, "Ue sarà presente ai negoziati tecnici per la fine della guerra"

26 ottobre 2026
Ucraina: Commissione, \"Ue sarà presente ai negoziati tecnici per la fine della guerra\"
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Svolta storica per Londra, il cuore di Oxford Street è pedonale

26 ottobre 2026
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Hub intermodale, Ianeselli risponde a Gerosa: "Un progetto del 2016 voluto dalla Provincia"

26 ottobre 2026
Hub intermodale, Ianeselli risponde a Gerosa: \"Un progetto del 2016 voluto dalla Provincia\"
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Hub intermodale, Gerosa all'attacco: "Struttura che non risponde alle esigenze, si faccia una valutazione diversa"

26 ottobre 2026
Hub intermodale, Gerosa all'attacco: \"Struttura che non risponde alle esigenze, si faccia una valutazione diversa\"
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Contributi per l’acquisto della prima casa di abitazione: parla Marchiori

26 ottobre 2026
Contributi per l’acquisto della prima casa di abitazione: parla Marchiori
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