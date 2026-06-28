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Idf conferma: “Uccisi ieri terroristi di Hezbollah nella zona di Nabatieh”
Filmati dell'esercito israeliano mostrano attacchi nel Libano meridionale
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Maltempo in Alto Adige, persone recuperare dai pompieri

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Alcaraz in recupero, il video sui social dei primi allenamenti con la racchetta

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Salvini su Vannacci: "Delusione più umana che politica"

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Aereo da turismo precipitato nell'est della Francia: "11 morti"

28 giugno 2026
Aereo da turismo precipitato nell'est della Francia: \"11 morti\"
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La terra trema ancora, La Guaira è un cimitero a cielo aperto

28 giugno 2026
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Attacchi Usa nello Stretto di Hormuz, diffuse le immagini

28 giugno 2026
Attacchi Usa nello Stretto di Hormuz, diffuse le immagini
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Estratto vivo dalle macerie un sopravvissuto al sisma in Venezuela

28 giugno 2026
Estratto vivo dalle macerie un sopravvissuto al sisma in Venezuela
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Eruzione spettacolare sull'Etna, la colata lavica tocca quota 2800 metri

28 giugno 2026
Eruzione spettacolare sull'Etna, la colata lavica tocca quota 2800 metri
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Marito di Roccella disperso, "scenario complesso e visibilità scarsa"

28 giugno 2026
Marito di Roccella disperso, \"scenario complesso e visibilità scarsa\"
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Zelensky conferma attacco a Krasnodar, 'colpita anche una seconda raffineria'

28 giugno 2026
Zelensky conferma attacco a Krasnodar, 'colpita anche una seconda raffineria'
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Venezuela,l'apocalisse di La Guaira vista dall'alto

28 giugno 2026
Venezuela,l'apocalisse di La Guaira vista dall'alto
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Proseguono le ricerche del marito della Roccella disperso nel lago di Vico

28 giugno 2026
Proseguono le ricerche del marito della Roccella disperso nel lago di Vico
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