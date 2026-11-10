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Grave incidente a catena in Bulgaria: almeno 10 i morti
L’incidente sull’autostrada Trakia vicino a Yambol, nel sud-est del Paese
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Maltempo in Versilia, allagamenti a Pietrasanta

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Valditara, 'il manuale di Laterza indottrina gli studenti, va ritirato'

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Assalto a portavalori nel Foggiano, banda utilizza esplosivo e kalashnikov

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Kushner: “Usa vogliono un nuovo quadro di sicurezza Ucraina-Russia-Europa”

10 novembre 2026
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Un deputato repubblicano presenta la mozione per l'impeachment di Hegseth

10 novembre 2026
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Una statua di 14 metri di papa Leone lo accoglierà in Perù

10 novembre 2026
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A Buenos Aires omaggio di Papa Leone a Bergoglio

10 novembre 2026
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Impeachment contro Hegseth: “ha violato le leggi e la Costituzione”

10 novembre 2026
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G7, l'incontro dei ministri degli Esteri a Parigi

10 novembre 2026
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Palù del Fersina, dal Pnrr 20 milioni di euro per 39 progetti

10 novembre 2026
Palù del Fersina, dal Pnrr 20 milioni di euro per 39 progetti
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Ben Watkins: "Raccontare Muhammad Ali un'enorme opportunità"

9 novembre 2026
Ben Watkins: \"Raccontare Muhammad Ali un'enorme opportunità\"
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Mattarella: "Il pluralismo non pretende assimilazione, valorizza le differenze"

9 novembre 2026
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