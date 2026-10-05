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Doppio attacco russo su Kharkiv con missili Banderol
Una vittima e diversi feriti. Vigili del fuoco al lavoro
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Puccia: “Nel 2025 meno incidenti autostradali grazie alle novità normative”

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Nave prende fuoco e affonda nel Mar Nero, 2 morti

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Netanyahu alla cerimonia per il 7 ottobre: “I responsabili hanno i giorni contati”

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Farina gialla di Storo, arriva il riconoscimento del Ministero: parla Fugatti

5 ottobre 2026
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Sparatoria a Madonna Bianca, parla il sindaco di Trento

5 ottobre 2026
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Bombola a piazzale Michelangelo 'inoffensiva', concluso intervento

5 ottobre 2026
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Sequestrati 377 animali esotici vivi al porto di Pozzallo

5 ottobre 2026
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In Gran Bretagna nuove proteste anti-migranti dopo l'ultimo sbarco dalla Francia

5 ottobre 2026
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Proteste degli studenti in Francia, non si fermano scontri e blocchi

5 ottobre 2026
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Bombola di gas sotto il David a piazzale Michelangelo a Firenze

5 ottobre 2026
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Il trauma di un soccorritore israeliano a tre anni dal 7 ottobre

5 ottobre 2026
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Brasile, Bolsonaro Jr. batte Lula e vola al ballottaggio da favorito

5 ottobre 2026
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