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Corteo anche a Firenze, vie del lusso chiuse ai manifestanti
Scambi di bottiglie e manganellate in almeno due fasi presso il ponte di Santa Trinita
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Padova, respinto il tentativo di alcuni manifestanti di occupare la stazione

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Corteo a Bologna, scontri con le Forze dell'ordine in centro

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Corteo a Roma, manifestanti e Forze dell'ordine si fronteggiano in via V. E. Orlando

Corteo a Roma, manifestanti e Forze dell'ordine si fronteggiano in via V. E. Orlando
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Corteo a Roma, i manifestanti respinti ai cancelli del Colosseo

24 ottobre 2026
Corteo a Roma, i manifestanti respinti ai cancelli del Colosseo
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Napoli, corteo contro il carovita

24 ottobre 2026
Napoli, corteo contro il carovita
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Torino, contatto fra manifestanti e Forze dell'ordine

24 ottobre 2026
Torino, contatto fra manifestanti e Forze dell'ordine
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Torino, corteo contro il riarmo: "Noi la guerra non la paghiamo"

24 ottobre 2026
Torino, corteo contro il riarmo: \"Noi la guerra non la paghiamo\"
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Roma, corteo in vista del Colosseo: bloccato in via degli Annibaldi

24 ottobre 2026
Roma, corteo in vista del Colosseo: bloccato in via degli Annibaldi
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Roma, il corteo scende lungo via Cavour e svolta verso il Colosseo

24 ottobre 2026
Roma, il corteo scende lungo via Cavour e svolta verso il Colosseo
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Allarme incendio da Bep's in via Brennero: accorrono in forze i pompieri

24 ottobre 2026
Allarme incendio da Bep's in via Brennero: accorrono in forze i pompieri
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Milano, la mente del Movimento 17 ottobre sarebbe Youssef Siher

24 ottobre 2026
Milano, la mente del Movimento 17 ottobre sarebbe Youssef Siher
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Domini collettivi, al via il percorso partecipativo per la riforma: parla l'assessore Gottardi

24 ottobre 2026
Domini collettivi, al via il percorso partecipativo per la riforma: parla l'assessore Gottardi
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