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Colpito da due colpi di pistola alla schiena, giallo alle porte di Milano
È successo a Pioltello, nella notte tra giovedì e venerdì 2 ottobre
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Schlein: “Nel programma uno non vale uno, il Pd ha il doppio dei voti”

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Medio Oriente, scontro tra palestinesi e coloni in un villaggio della Cisgiordania

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Mattarella a Monte Carlo, visita di Stato e incontro con il Principe di Monaco

2 ottobre 2026
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Processo Baiardo, respinta eccezione difesa su verbali Graviano

2 ottobre 2026
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Madrid, corteo verso il parlamento mentre l’assemblea esamina i decreti casa

2 ottobre 2026
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Protesta studentesca in Francia, licei chiusi e sorvegliati a Marsiglia

2 ottobre 2026
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Proteste degli studenti a Rennes, la polizia usa un idrante per disperderli

2 ottobre 2026
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Cosa si intende per “guerra ibrida”

2 ottobre 2026
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Al via il Festival dello Sport di Trento, dedicato agli 'Invincibili'

2 ottobre 2026
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Blocchi dei licei, ministro dell’Istruzione: "Si contano 40 presidi feriti”

2 ottobre 2026
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Volo FlyDubai, il premier indiano videochiama il pilota-eroe

2 ottobre 2026
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