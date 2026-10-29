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Ciclista travolta da un'auto nel Milanese, è in gravi condizioni
Stamani a Melzo nei pressi della stazione. La donna ha 56 anni, il conducente l'ha soccorsa
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Hebron, gli israeliani installano una casa mobile all’ingresso della Città Vecchia

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Furti di rame e metalli pregiati nelle aziende, 7 misure cautelari

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Apre le porte il nuovo laboratorio di carrozzeria Enaip: l'assessora Gerosa

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Una mostra di Mercedes Benz sulla Papamobile ai Musei Vaticani

29 ottobre 2026
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Herzog su accuse brogli, 'non infangare intera comunità che ha esercitato voto'

29 ottobre 2026
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Onu, 'in Afghanistan è quintuplicata la produzione di oppio'

29 ottobre 2026
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Ucraina, sminamento della zona di Oleshky per la tregua umanitaria

29 ottobre 2026
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Incidente ferroviario in Spagna, i soccorritori al lavoro sul luogo dell’impatto

29 ottobre 2026
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Perù, fedeli in attesa per la visita di papa Leone XIV

29 ottobre 2026
Perù, fedeli in attesa per la visita di papa Leone XIV
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Incidente ferroviario a Toledo, un minuto di silenzio all’Assemblea di Madrid

29 ottobre 2026
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Voto in Israele, ancora in corso lo spoglio delle schede elettorali

29 ottobre 2026
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Obama vola in Georgia per sostenere i candidati democratici alle midterm

29 ottobre 2026
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