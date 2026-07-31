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Ceuta, centinaia di migranti tornano in Marocco dopo aver attraversato il confine
Sarebbero circa 50mila le persone che hanno raggiunto l'enclave spagnola
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Esplosione in una miniera di carbone in Pakistan, almeno 34 vittime

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Sequestrato Spin Time, gli attivisti: "Bambini e anziani per strada tra caldo e disagi"

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Spin Time, i residenti dormono in strada: "Preoccupati per casa e lavoro"

Spin Time, i residenti dormono in strada: \"Preoccupati per casa e lavoro\"
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Spin Time, i residenti dormono in strada: "Preoccupati per casa e lavoro"

31 luglio 2026
Spin Time, i residenti dormono in strada: \"Preoccupati per casa e lavoro\"
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Extinction Rebellion proietta slogan sulla Mole Antonelliana a Torino

31 luglio 2026
Extinction Rebellion proietta slogan sulla Mole Antonelliana a Torino
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Migranti a Ceuta, Sánchez: “Attacco all'integrità territoriale della Spagna"

31 luglio 2026
Migranti a Ceuta, Sánchez: “Attacco all'integrità territoriale della Spagna\"
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Trascinano un'anziana sull'asfalto per strapparle la borsa, due fermi a Roma

31 luglio 2026
Trascinano un'anziana sull'asfalto per strapparle la borsa, due fermi a Roma
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Terremoto in Giappone, gli ingenti danni a Yatsushiro

31 luglio 2026
Terremoto in Giappone, gli ingenti danni a Yatsushiro
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A Torino il Po a livelli critici per la prolungata siccità

31 luglio 2026
A Torino il Po a livelli critici per la prolungata siccità
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Il colle di Todi sfondo per il volo all'alba delle mongolfiere

31 luglio 2026
Il colle di Todi sfondo per il volo all'alba delle mongolfiere
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Marocco: tensione al confine con Ceuta, migliaia di persone tentano di entrare

31 luglio 2026
Marocco: tensione al confine con Ceuta, migliaia di persone tentano di entrare
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Marocco, migliaia di persone si radunano vicino al confine con Ceuta

31 luglio 2026
Marocco, migliaia di persone si radunano vicino al confine con Ceuta
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