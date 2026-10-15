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Cdp, a Milano il primo Investor Day
Gorno Tempini: "Siamo un ponte fra pubblico e privato"
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Capgemini porta l'IA in Smeg per migliorare la produttività

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Distributori di carburante a secco, lunghe file nel Foggiano

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A Milano il Sap Now AI Tour, Masperi: "Più valore dall'IA"

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Al Ttg di Rimini Trenitalia firma un protocollo d'intesa con Costa Crociere

15 ottobre 2026
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"Transizione energetica efficace con un sistema industriale competitivo"

15 ottobre 2026
\"Transizione energetica efficace con un sistema industriale competitivo\"
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Il Digital Innovation Forum fra tecnologia quantistica e cybersicurezza

15 ottobre 2026
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Ciclabile Cles-Mostizzolo, al via i lavori: l'assessora Zanotelli

15 ottobre 2026
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Ronzo Chienis, inaugurati il nuovo nido e il presidio del Soccorso alpino: Fugatti

15 ottobre 2026
Ronzo Chienis, inaugurati il nuovo nido e il presidio del Soccorso alpino: Fugatti
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"Siamo serie": The Shards, Dna, Faith

15 ottobre 2026
\"Siamo serie\": The Shards, Dna, Faith
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Maxxi, il senso della fine di Sophie Calle e un'installazione di Tatiana Bilbao

15 ottobre 2026
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TTG di Rimini, Mazzi: "Il turismo è centrale per questo governo"

15 ottobre 2026
TTG di Rimini, Mazzi: \"Il turismo è centrale per questo governo\"
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Allagamenti e caos a Istanbul dopo le forti piogge

15 ottobre 2026
Allagamenti e caos a Istanbul dopo le forti piogge
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