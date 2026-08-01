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Campi Flegrei, i residenti a Pozzuoli: "Vivi per miracolo"
All'indomani della scossa da 4,7. "Una signora è scampata appena in tempo alla frana"
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Francia, nuovo fronte di fuoco nel Var: evacuate 2.500 persone

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Milano, camera ardente per don Mazzi. "La sua eredità continuerà"

Milano, camera ardente per don Mazzi. \"La sua eredità continuerà\"
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Grecia, incendio a 70 km da Atene minaccia Porto Germeno

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Caccia, protesta contro la legge "spara-tutto": "No alle sentenze di morte"

1 agosto 2026
Caccia, protesta contro la legge \"spara-tutto\": \"No alle sentenze di morte\"
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Ucraina, migliaia in piazza per chiedere il reintegro di Fedorov

1 agosto 2026
Ucraina, migliaia in piazza per chiedere il reintegro di Fedorov
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Milano, Del Vecchio al San Raffaele dall'ex compagna con la figlia

1 agosto 2026
Milano, Del Vecchio al San Raffaele dall'ex compagna con la figlia
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Ceuta, contenuta l'ondata di migranti ma per qualcuno serve ancora soccorso

1 agosto 2026
Ceuta, contenuta l'ondata di migranti ma per qualcuno serve ancora soccorso
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Campi Flegrei, coniugi in auto colpiti da un masso: tragedia sfiorata

1 agosto 2026
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Campi Flegrei, la rabbia dei residenti a Pozzuoli: "Istituzioni assenti"

1 agosto 2026
Campi Flegrei, la rabbia dei residenti a Pozzuoli: \"Istituzioni assenti\"
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Roma, sequestro di beni preventivo per 7 soggetti già detenuti

1 agosto 2026
Roma, sequestro di beni preventivo per 7 soggetti già detenuti
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Contrabbando di sigarette da Torino verso il Nord Europa, 23 misure cautelari

1 agosto 2026
Contrabbando di sigarette da Torino verso il Nord Europa, 23 misure cautelari
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Campi Flegrei, i danni a Pozzuoli dopo le scosse

1 agosto 2026
Campi Flegrei, i danni a Pozzuoli dopo le scosse
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