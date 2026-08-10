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Calcio, Molina arriva a Ciampino atteso dalla Roma
Ad accoglierlo circa cento tifosi giallorossi
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Terremoto in Colombia, almeno 20 morti tra Manizales e Pereira

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Terremoto in Colombia, le immagini dei danni a Cali e Bogotà

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Terremoto in Colombia, residente a Bogotà: "Ha cominciato a tremare e non smetteva"

Terremoto in Colombia, residente a Bogotà: \"Ha cominciato a tremare e non smetteva\"
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Trentaquattrenne muore dopo il pestaggio fuori da una discoteca

10 agosto 2026
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Terremoto in Colombia, evacuati gli edifici di Bogotà dopo la scossa di magnitudo 7.4

10 agosto 2026
Terremoto in Colombia, evacuati gli edifici di Bogotà dopo la scossa di magnitudo 7.4
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Itaca, l'isola greca pronta al boom turistico dopo il film "Odissea" di Nolan

10 agosto 2026
Itaca, l'isola greca pronta al boom turistico dopo il film \"Odissea\" di Nolan
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In Italia il 34% di mare e laghi inquinati, colpa della maladepurazione

10 agosto 2026
In Italia il 34% di mare e laghi inquinati, colpa della maladepurazione
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Lavori sull'alta velocità tra Orvieto e Chiusi, Rfi: "Oltre 6 milioni per 3 interventi"

10 agosto 2026
Lavori sull'alta velocità tra Orvieto e Chiusi, Rfi: \"Oltre 6 milioni per 3 interventi\"
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Rapina a un anziano a Milano, uomo fermato grazie alle foto sul cellulare

10 agosto 2026
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Canada, fiamme e colonne di fumo nella Columbia Britannica

10 agosto 2026
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L'energia di Robbie Williams infiamma la Costa Smeralda

10 agosto 2026
L'energia di Robbie Williams infiamma la Costa Smeralda
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Zuckerberg contro Dvalishvili, il combattimento in mezzo a un lago

10 agosto 2026
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