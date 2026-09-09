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Apple lancia iPhone Duo, il melafonino pieghevole

In vendita da 1.999 dollari per la memoria da 256 gb. "Ispirato all'iPad, facile da usare con una mano", così il ceo Ternus alla presentazione. Il formato consente di lavorare con due app affiancate, guardare contenuti su uno schermo più ampio e poi richiudere il dispositivo in formato tascabile. Riguardo le caratteristiche tecniche, lo schermo esterno misura 5,4 pollici e offre il 90% della superficie dello schermo di iPhone 18 Pro. Lo schermo interno è un Super Retina XDR da 7,6 pollici, con una superficie superiore del 50% rispetto a quella di iPhone 18 Pro Max. Un sistema di magneti tiene il dispositivo chiuso. Il telefono ha un prezzo di 1.999 dollari per il modello di base con memoria di 256 gb, estendibile fino alla versione maxi da da ben 2 tera. I preordini apriranno alle ore 14 del 16 ottobre, la disponibilità è prevista dal 23 ottobre.