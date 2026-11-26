VAI
Cronaca
Attualità
Economia
Cultura e Spettacoli
Salute e Benessere
Montagna
Tecnologia
Sport
Foto
Video
Business Wire
Territori
Trento
Rovereto
Pergine
Riva – Arco
Basso Sarca – Ledro
Lavis – Rotaliana
Valle dei Laghi
Valsugana – Primiero
Vallagarina
Non – Sole
Fiemme – Fassa
Giudicarie – Rendena
Alto Adige – Südtirol
Dolomiti
Leggi/Abbonati
Newsletter
Bazar Casa
Radio Dolomiti
Social media
Leggi/Abbonati
Newsletter
Bazar Casa
Radio Dolomiti
Leggi/Abbonati
Newsletter
Bazar Casa
Radio Dolomiti
Cronaca
Attualità
Economia
Cultura e Spettacoli
Salute e Benessere
Montagna
Tecnologia
Sport
Foto
Video
Territori
Trento
Rovereto
Pergine
Riva – Arco
Basso Sarca – Ledro
Lavis – Rotaliana
Valle dei Laghi
Valsugana – Primiero
Vallagarina
Non – Sole
Fiemme – Fassa
Giudicarie – Rendena
Alto Adige – Südtirol
Dolomiti
Altro
Business Wire
Advertorial
Native
Vigili del fuoco volontari trentini
Podcast: Alla ricerca del sole
Aggiungi l'adige.it alle tue fonti preferite
VAI
Cronaca
Attualità
Economia
Cultura e Spettacoli
Salute e Benessere
Montagna
Tecnologia
Sport
Foto
Video
Business Wire
Territori
Trento
Rovereto
Pergine
Riva – Arco
Basso Sarca – Ledro
Lavis – Rotaliana
Valle dei Laghi
Valsugana – Primiero
Vallagarina
Non – Sole
Fiemme – Fassa
Giudicarie – Rendena
Alto Adige – Südtirol
Dolomiti
Social media
Leggi/Abbonati
Newsletter
Bazar Casa
Radio Dolomiti
Prima pagina
>
Video
>
Anziani e giovani nel vi...
Video
Video
Anziani e giovani nel viaggio di Ulisse
Con BookCity, Fondazione Amplifon porta la lettura condivisa alla Comunità di Sant'Egidio al Corvetto
Video
Superbonus, Orsini: “Dal Mef rassicurazioni, si torni a prima”
Video
Mercatino di Natale di Bolzano, solidarietà in piazza
Video
Giorno del ringraziamento, Barack e Michelle Obama aiutanti per una raccolta alimentare a Chicago
Video
Francia, a Perpignano erette dall’amministrazione comunale le statue giganti della Natività
26 novembre 2026
Video
Bangkok, nove feriti in una violenta esplosione presso un impianto petrolifero
26 novembre 2026
Video
Il filmato inedito dei funerali del compositore Giacomo Puccini a Torre del Lago
26 novembre 2026
Video
Abodi sul dialogo con i giovani: «Bisogna educarsi al confronto»
26 novembre 2026
Video
Il Mediterraneo che resiste: il progetto Med-IREN tra Ischia e Marina di Pisa
26 novembre 2026
Video
Kuwait, Tajani: "Colpiti da droni probabilmente iraniani, morti due civili"
26 novembre 2026
Video
Strisciuglio (Fs), 'rendere ordinaria l'esperienza straordinaria del Pnrr'
26 novembre 2026
Video
Palermo (Acea): 'rinnovato il patto con i Comuni'
26 novembre 2026
Video
Dl scuola, Schlein: “Pessimo, non servono tetti per cacciare studenti stranieri”
26 novembre 2026
Leggi ancora