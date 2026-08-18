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Amatrice, per molti sfollati rischio d'attesa di almeno un anno per l'inizio dei lavori di ristrutturazione della casa
A dieci anni dal terremoto che nel 2016 ha sconvolto il centro Italia
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Calcio: Roma; Rodrigo Mora arrivato a Ciampino

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Amatrice, abitante: “Non la lasceremo siamo nati e cresciuti qui, ma la vedremo ricostruita”

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Lectio degasperiana, il commento di Fugatti

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Gruppo del Sella, in val Gardena crolla la roccia in parete

18 agosto 2026
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Champagne, vendemmia ultra-precoce nel 2026

18 agosto 2026
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Ucraina, squadre di soccorso in azione dopo attacco russo: 10 vittime

18 agosto 2026
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Humanity I sbarca a Ravenna, assessora: "Trasferimenti così lunghi sono disumani"

18 agosto 2026
Humanity I sbarca a Ravenna, assessora: \"Trasferimenti così lunghi sono disumani\"
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Odissea, equipaggio della Draken racconta l'avventura delle riprese per il film di Nolan

18 agosto 2026
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Passo Gardena, moderazione traffico: fase test digitale da settembre

18 agosto 2026
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Vibo Valentia, uomo ripreso da un drone mentre appicca incendio boschivo: arrestato

18 agosto 2026
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Terremoto Centro Italia: "La ricostruzione è una questione politica"

18 agosto 2026
Terremoto Centro Italia: \"La ricostruzione è una questione politica\"
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Tesero, riaperta la Sp215 dopo gli interventi sulle colate di detriti

18 agosto 2026
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