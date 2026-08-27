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Algeria, incendi boschivi a Jijel: vigili del fuoco in azione
Ci sono morti e feriti, Tebboune proclama il lutto nazionale
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Trump cambia il nome di lago Ontario in lago America

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Alluvione al confine tra Nepal-Tibet, Nuwakot devastata: le immagini aeree

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San Pietroburgo, autobomba uccide un tenente colonnello russo

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Le immagini del carcere all'Aja dove è morto l'ex comandante serbo-bosniaco, Ratko Mladic

27 agosto 2026
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Arabia Saudita, un fulmine colpisce la torre dell'orologio alla Mecca

27 agosto 2026
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Trump sfida il Canada: 'il Lago Ontario si chiamerà Lago America'

27 agosto 2026
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Nuovo Codice della strada: "Penalizzati gli utenti più deboli"

27 agosto 2026
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Nepal, le drammatiche immagini dall'alto della devastazione

27 agosto 2026
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Ucraina, Vigili del fuoco all'opera dopo i raid russi nella regione di Kiev

27 agosto 2026
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Nepal, proseguono le ricerche dei dispersi: l'attesa dei familiari

27 agosto 2026
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Campi Flegrei, protesta con tende davanti al Consiglio della Campania

27 agosto 2026
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Botte a imprenditori vittime di estorsioni, arrestato fratello del boss Pagano

27 agosto 2026
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