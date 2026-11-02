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Abodi: "Antonelli ragazzo straordinario, lo si vede dal sorriso"
Il ministro sul pilota campione del mondo: "Nella nostra gioventù c’è tanto talento"
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Manovra finanziaria da 5,95 miliardi per il 2027: parla Fugatti

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Vannacci: "Cene per la Marcia su Roma? E' una ricorrenza storica"

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Elicottero precipitato in Bosnia, parenti e colleghi alla camera ardente

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Napoli, anche Kimi Antonelli nel presepe con Maradona e Sinner

2 novembre 2026
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Trento, arriva l'albero di Natale

2 novembre 2026
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Rientrate in Italia le salme dei militari morti in Bosnia

2 novembre 2026
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A Trieste raffiche di bora oltre i 100 km orari, vigili del fuoco al lavoro

2 novembre 2026
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Festa a Casalecchio per Kimi Antonelli, il sindaco: “è uno di noi”

2 novembre 2026
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Crans-Montana, la rabbia di una madre 'è stato un omicidio'

2 novembre 2026
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Attentato dinamitardo nella Colombia occidentale, morti e feriti

2 novembre 2026
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Albero di Natale, parla l'assessora Bozzarelli

2 novembre 2026
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Contrasto alla criminalità giovanile in tutta Italia, 644 gli arresti

2 novembre 2026
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