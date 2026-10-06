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A Pirelli HangarBicocca la prima retrospettiva italiana di Luciano Fabro
Circa 50 opere ripercorrono la ricerca dell'esponente dell'Arte Povera
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"Restituire valore alla comunità”, Bper inaugura il nuovo polo culturale a Ferrara

\"Restituire valore alla comunità”, Bper inaugura il nuovo polo culturale a Ferrara
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Major (German Marshal Fund): "Nel futuro 'brutalizzazione' dei rapporti geopolitici"

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Baruah (Iiss Singapore): 'Viviamo in un mondo di policrisi, i governi si preparino'

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Nuovo polo culturale a Levico, parla Fugatti

6 ottobre 2026
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Mariani (Leonardo): "La superiorità industriale si mantiene anche guardando alle supply chain"

6 ottobre 2026
Mariani (Leonardo): \"La superiorità industriale si mantiene anche guardando alle supply chain\"
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Nuovo polo culturale a Levico, parla il sindaco

6 ottobre 2026
Nuovo polo culturale a Levico, parla il sindaco
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Benigni (Elt): "Nella guerra ibrida servono più contromisure per una singola minaccia"

6 ottobre 2026
Benigni (Elt): \"Nella guerra ibrida servono più contromisure per una singola minaccia\"
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Tosini (Mbda): "Contro droni mix di tecnologie per avere efficacia e sostenibilità"

6 ottobre 2026
Tosini (Mbda): \"Contro droni mix di tecnologie per avere efficacia e sostenibilità\"
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Blocchi dei licei, proseguono le proteste in tutta la Francia

6 ottobre 2026
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Calabria Innovativa, Contu: “Una grande occasione raccontare ciò che avviene nei territori”

6 ottobre 2026
Calabria Innovativa, Contu: “Una grande occasione raccontare ciò che avviene nei territori”
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Occhiuto: “L’IA non si può arrestare, si parla poco delle opportunità”

6 ottobre 2026
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Kiev installa reti antidrone sui ponti della capitale, è la prima volta

6 ottobre 2026
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