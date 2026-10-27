TRENTO. Tre giornate di commemorazioni e cerimonie ufficiali per ricordare i Caduti di tutte le guerre, celebrare il 108° anniversario dell’ingresso delle truppe italiane in città e rendere omaggio alle Forze Armate. Dal 2 al 4 novembre, Trento ospiterà una serie di appuntamenti istituzionali in occasione della ricorrenza dei defunti e della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Il programma si aprirà lunedì 2 novembre alle 10.30 con la deposizione delle corone presso le lapidi di palazzo Thun, in ricordo dei Caduti. Alle 10.45 la commemorazione proseguirà al monumento di piazza della Portela, mentre alle 11.15 sono previste la messa e la cerimonia in onore dei Caduti al cimitero civico di Trento.

Martedì 3 novembre, alle 15, sarà celebrato il 108° anniversario dell’entrata delle truppe italiane a Trento. L’appuntamento è alla Fossa dei Martiri, al Castello del Buonconsiglio, dove si svolgeranno la deposizione delle corone e l’alzabandiera. Una ricorrenza che richiama gli avvenimenti storici del novembre 1918 e l’ingresso dei militari italiani in città.

Le celebrazioni culmineranno mercoledì 4 novembre in piazza Santa Maria Maggiore. Alle 11 è previsto lo schieramento, seguito alle 11.10 dall’inizio della cerimonia, alle 11.20 dall’alzabandiera e alle 11.30 dai saluti delle autorità. Saranno quindi consegnate le onorificenze al Merito della Repubblica Italiana e le medaglie d’Onore alle famiglie degli ex internati militari. In caso di maltempo la consegna si terrà a palazzo Geremia. In piazza Duomo, durante la giornata, saranno esposti mezzi e materiali delle Forze Armate.