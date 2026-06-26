TRENTO. Dopo 29 anni, cala il sipario su Ortofrutta Andreatta, storica bancarella di frutta e verdura presente nei mercati di Cognola, Povo e via San Pio X. Sabato 27 giugno sarà l'ultimo giorno di attività per l'impresa familiare guidata da Luca Andreatta, una decisione maturata non per mancanza di clienti, ma per il peso crescente dei costi di gestione e delle difficoltà nel reperire personale.

L'attività, avviata nel 1997, coinvolge il titolare, la moglie impegnata nella gestione amministrativa, le due figlie e alcune collaboratrici. Dietro al banco del mercato c'è però un lavoro che inizia nel cuore della notte, con partenze alle tre del mattino verso Verona per l'approvvigionamento della merce, lunghi trasferimenti, spese di carburante sempre più elevate e un camion ormai arrivato a fine servizio.

«Il lavoro non manca e nemmeno la clientela - spiega Luca Andreatta - ma non siamo più nelle condizioni di andare avanti. Abbiamo sempre puntato sulla filiera italiana e su prezzi accessibili, ma oggi il peso delle tasse, l'aumento dei costi e l'investimento necessario per acquistare un nuovo mezzo rendono impossibile proseguire. Per sostituire il camion servirebbe un mutuo da 200 mila euro, una spesa che non possiamo sostenere».

Tra le difficoltà c'è anche quella di trovare personale disposto ad affrontare i ritmi del mestiere. «È un lavoro fatto di sacrifici, con sveglie all'alba e tanta fatica fisica. I giovani spesso provano, imparano e poi scelgono altre strade. Nonostante questo, il rapporto costruito negli anni con i clienti è stata la soddisfazione più grande».

Nel momento dei saluti, Luca Andreatta rivolge un ringraziamento a tutti coloro che hanno sostenuto l'attività in quasi tre decenni di presenza nei quartieri cittadini. Una nota positiva accompagna però la chiusura: il posteggio non resterà vuoto, perché sarà presto occupato da un nuovo operatore, al quale il titolare augura buon lavoro.