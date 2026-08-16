TRENTO. Una stagione estiva che promette, anche in Trentino, numeri da record. È quanto emerge dal rapporto «Estate e Ferragosto» dell'Ufficio Statistica del Ministero del Turismo, che evidenzia nelle aree del Nord-Est e dell'arco alpino le dinamiche più favorevoli a livello ricettivo. E il picco è proprio in Trentino che, nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre, raggiungerà secondo le previsioni ministeriali un livello di occupazione delle strutture del 64,4%, superiore a qualsiasi altra regione italiana, comprese le vicine Bolzano (62,1%) e Veneto (63,3%).

Ad una maggiore saturazione corrispondono però anche prezzi più alti, con una media di 204,3 euro a notte. Una media, per l'appunto, perché i prezzi minimi last minute nel weekend di Ferragosto toccano secondo Booking.com la cifra «da sceicchi» di 567 euro a famiglia per una singola notte.

La val Rendena. Tra le mete più gettonate del Ferragosto in Trentino c'è senz'altro Madonna di Campiglio. Prenotando all'ultimo minuto per la «perla delle Dolomiti» si va, per una famiglia, da un minimo di 554 euro fino a un massimo di 1.366 euro a notte, con un tasso di occupazione del 95%. Per una coppia si parte da 326 euro e si arriva a 1.363 euro, con un'occupazione del 94%. Nella vicina Pinzolo si parte invece da 383 euro per una famiglia e da 254 euro per una coppia.

Altopiano della Paganella. Tra le mete last minute più costose c'è Andalo, dove per una notte a Ferragosto il prezzo parte da 567 euro per una famiglia e da 344 euro per una coppia, ma può superare facilmente i mille euro. Il livello di saturazione arriva al 97%. Ancora più difficile trovare posto a Molveno, dove l'occupazione raggiunge il 99% e sul portale risultava una sola struttura disponibile, con un prezzo superiore ai 500 euro a notte.

Valle del Primiero. Nella gettonatissima San Martino di Castrozza i prezzi nel weekend di Ferragosto partono da 268 euro a notte per una coppia e da 557 euro per una famiglia, con un tasso di occupazione tra il 92 e il 94%. Per chi viaggia con animali al seguito le possibilità last minute si riducono ulteriormente: a San Martino non risultavano stanze e occorreva spostarsi almeno fino a Fiera.

Val di Fassa. A Canazei si registrano prezzi più contenuti, con un minimo di 302 euro per una famiglia e 234 euro per una coppia. Si spende di più nella vicina Moena, dove si parte da 547 euro a notte per una famiglia e da 254 euro per una coppia. Il tasso di occupazione varia tra il 93 e il 96%.

Riva del Garda. Tra le località turistiche trentine con i prezzi più bassi per Ferragosto c'è Riva del Garda. Si parte da 225 euro a notte per una famiglia e da 257 euro per una coppia, anche se non mancano soggiorni di lusso che superano i 1.800 euro a notte. Il tasso di occupazione oscilla tra il 91 e il 93%.