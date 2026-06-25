TRENTO. Gravissimo incidente nella tarda mattinata di oggi in località Canton, lungo la strada in direzione del Passo Manghen, dove una donna è stata travolta da una moto mentre camminava a bordo strada. Sulla dinamica esatta di quello che è successo sono in corso le verifiche da parte delle forze dell'ordine.

Erano da poco passate le 11 quando la donna è stata investita da una motocicletta. L'impatto è stato violentissimo. Immediatamente è stato dato l'allarme.

La macchina dei soccorsi si è messa in moto e ha portato all’intervento dei vigili del fuoco volontari di Molina di Fiemme, che hanno messo in sicurezza l’area, gestito la viabilità e supportato il personale sanitario.

Vista la gravità della situazione è stato chiesto l'intervento dell'elisoccorso con l'equipe medica d'emergenza. La persona investita ha riportato gravi ferite.

Una volta stabilizzata è stata portata d'urgenza all'ospedale di Trento. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Cavalese, che hann effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.